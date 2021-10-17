史上最冤屈紅牌 拉素後衞哭成淚人

周日(17日)凌晨意甲，拉素主場反勝國際米蘭3比1，完場後發生罕見一幕，拉素後衞雷斯菲臘比從後騎上國際米蘭前鋒祖亞昆哥利亞背脊，搵呢位前隊友「敘舊」開玩笑，點知祖亞昆哥利亞唔領情，推開對方，其他人以為佢哋發生衝突，立即起哄，結果球證向雷斯菲臘比出示紅牌，呢位巴西球員原本出於好意，卻換來老友無情拒絕，兼食紅牌，實在非常冤屈，難怪佢激動哭成淚人。

今季拉素同國際米蘭關係千絲萬縷，前拉素主帥施蒙尼恩沙基跳槽執教國米，並於8月尾向拉素借用祖亞昆哥利亞。今場戰局亦峰迴路轉，國米上半場由比列錫射入12碼先開紀錄，換邊後，輪到拉素獲得12碼，恩莫比尼射入扳平。最後10分鐘賽事進入高潮，菲臘安達臣、米連高域沙域各入1球，協助拉素反勝3比1。

球證吹完場後，雷斯菲臘比可能心情太興奮，唔記得祖亞昆哥利亞現時係國米球員，竟然從後騎上對方背脊，似想搵佢慶祝。

不過，國米輸波，祖亞昆哥利亞心情自然唔好，更加冇理由同對手「慶祝」，因為好易引起隊友誤會，所以立即推開雷斯菲臘比。

雖然雷斯菲臘比仍然當祖亞昆哥利亞係老友，但問題係兩人現時各為其主，雷斯菲臘比咁做法，並唔恰當，球證揸正來做，亦無可厚非，雷斯菲臘比被罰紅牌，只能怪自己太天真。

不過，祖亞昆哥利亞嘅反應亦太大，似乎忘記自己係被拉素外借去國米，將來返回拉素，好難面對雷斯菲臘比。