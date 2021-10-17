新時代首擊球員要保飯碗　紐卡素大有作為

「喜鵲」新時代第一擊展開！最近獲沙特阿拉伯財團收購嘅紐卡素，「易主」後首仗會喺主場聖占士公園迎戰熱刺。等咗咁耐新時代終於來臨，球員同球迷當然異常興奮，加上今仗係布魯士執教生涯第1,000戰兼可能係告別戰，主場出擊勢必主動搶攻，面對守弱攻強嘅熱刺，預料戰情會非常開放，2.5球入球大穩開！（Now 621周日晚11時30分直播）

紐卡素新老闆上場後，可以預視將會進行大規模換血，力圖成為「新巴黎聖日耳門」，用錢打造金鑽陣容，一眾球員都要為自己前途而戰，當中辛特麥斯明、祖連頓及祖爾韋洛克等攻擊球員更要大展身手，希望有得留低。紐卡素今季7場聯賽6場有入波，可見對比起條「豆腐防線」，佢哋鋒力唔算差，要攻破熱刺大門問題唔大。

盛傳將被炒魷嘅領隊布魯士，今仗會實現執教生涯1,000場里程碑，但呢場亦分分鐘係佢喺紐卡素嘅最後一戰，為咗令呢個特別日子有個美好回憶，布魯士亦會以爭勝做目標，喺聖占士公園球場「爆棚」嘅高漲情緒刺激下，「喜鵲」球員有望踢出超水準。

熱刺哈利卡尼心急開齋

熱刺上月英超一度連輸3場，不過國際賽前喺歐協聯同英超兩連勝，總算及時「止血」。雖然英國傳媒賽前爆料，指熱刺有兩位球員確診新冠肺炎，有傳係孫興民同拜恩基爾，但都冇有怕，因為王牌哈利卡尼亦好心急爭取個人今季英超第1球。

事實上「哈神」對親紐卡素都有好表現，單計近3次碰頭「哈神」已入4粒，面對錯漏百出嘅紐卡素後防，肯定係佢開齋好時機。而且熱刺作客踢法開放，近4仗作客賽事總入球全開3球或以上，2.5球入球大屬信心之選。