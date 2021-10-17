陳浩源延後退役　向巴黎殘奧運進發

東京殘奧運輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源周日（17日）在社交網站宣布，延後退役計劃，向三年後的巴黎殘奧運進發：「決定咗，打多三年！巴黎，會係我嘅終點。」

今屆東京殘奧運新增羽毛球項目，陳浩源（Daniel）以36歲之齡首戰奧運，勇奪WH2級銅牌。Daniel表示，過去兩年受疫情影響，長期未有參賽，一度意志消沉，但登上奧運舞台後，他發現自己「仍然享受呢種激情嘅咆哮、享受輸波嗰種撕心裂肺嘅痛、享受贏波嗰種振臂高呼嘅喜悅」，故希望延續運動員生涯。

「我好想畀更多人知道，香港係有一啲優秀嘅殘疾運動員係會用輪椅『飛嚟飛去』，而又會有好成績。而我更加想殘疾羽毛球項目會好似劍擊同硬滾一樣，人才濟濟，成為香港傳統殘疾運動項目。但係要維持一個年紀大嘅運動員嘅水平係更加難，應該要有更好嘅配套同更理想嘅資源。」身為第一位香港輪椅羽毛球運動員的陳浩源表示，作為高齡運動員有很多考慮，但希望繼續為香港殘疾運動員爭取權益。

「我哋今時今日有咁好資源，有全職機制，全賴有上一輩殘疾運動員例如張偉良、蘇樺偉一路發展，用佢哋嘅好成績爭取落嚟。我喺唔同嘅地方都有為殘疾人士出力，如果喺自己嘅專業，職業上唔去出聲、唔去反映，係咪好諷刺呢？」