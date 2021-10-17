菁英盃　補時入波！東方龍獅逼和冠忠南區

周日(17日)「菁英盃」頭場續於大埔運動場舉行，由冠忠南區火併不敗之師東方龍獅。半場已鬥得激烈，兩隊前鋒孫銘謙、史提芬彭利拿各自梅開二度，踢成2比2。下半場南區憑佐佐木周射入12碼，一度反超前，但東方補時階段靠基頓頭槌扳平，最終雙方今仗合演入球騷，打成3比3平手，各得1分。

冠忠南區上仗重拾勝軌，今仗陣容變動不大，倒戈的翟廷峯出任左閘，防守中場起用列文，鞠盈智推前一格，與佐佐木周支援單箭頭史提芬彭利拿，夏志明則先列後備。至於東方龍獅今仗則以強陣出擊，葉鴻輝今季首次正選上陣，基頓與馬高斯鎮守後防，茹子楠續客串右閘，杜華利、米基爾擔任進攻中場，與正前鋒孫銘謙負責攻堅。

東方龍獅挾持上仗大勝7球的氣勢，開賽初段率先打開缺口，11分鐘茹子楠右路斬地波，孫銘謙快杜度一步近門撞入，東方領先1比0。但8分鐘後冠忠南區快速扳平，史提芬彭利拿接應直線快放，射破門將葉鴻輝「大細」。兩隊今仗相當開放，36分鐘再出現入球，杜華利罰球斬入禁區，南區守衞解圍不遠，孫銘謙截到後再窩利射入，東方領先2比1。

東方之後有機會擴大比數，王力威接應孫銘謙長傳，挑過門將伍瑋謙，但被回防的積施利力壓下，射門不中目標。上半場尾段南區憑一次反擊機會再次追平，「肥彭」上演個人騷，一人推過多名守衞後，於左邊窄位起腳得手，半場兩隊踢成2比2。

易邊後東方換入艾華頓加強攻力，但南區差點取點入球，鞠盈智右路開出角球，但杜度前柱頭頂腳踢，皆未能射破葉鴻輝十指關！76分鐘東方終於失守，鞠盈智壓落底線傳中，後備入替的鄭進泓禁區內被踢跌，球證直指12碼，佐佐木周一射破網，南區反超前3比2。落後的東方龍獅未有放棄，補時階段林柱機左路開出角球，基頓禁區內頭槌頂入，最終兩隊踢成3比3完場，各得1分。