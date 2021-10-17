本地排名重返第8　崔浩然望再戰國際舞台

香港男子花劍隊的張小倫、崔浩然和蔡俊彥聯同「輪椅劍后」余翠怡，周日(17日)岀席「體通體透體育學院」主題活動，和市民互動。雅加達亞運兩銀得主崔浩然，本地排名重返第8後，有更大機會岀戰杜拜站世界盃，他對此表示期待。

香港花劍隊將於今年12月岀戰杜拜站世界盃展開今個賽季，月初在康文署公開劍擊錦標賽封王的崔浩然，本地排名已升至第8，有機會獲選岀賽，他期待再戰國際舞台，並以下屆奧運為目標：「自己曾經因為壓力而暫別全職運動員生涯，但後來發現自己仍然熱愛劍擊，因此選擇重返港隊。未來我會珍惜每個機會，繼續爭取更好的成績，希望可以代表香港出戰明年的亞運會及2024年的巴黎奧運會。」

東奧花劍代表蔡俊彥表示，「首戰奧運實在令我大開眼界，希望未來可以參加更多國際賽事，積極裝備自己，以更成熟的技術及心理質素，再次登上奧運舞台，為港爭光！」

「輪椅劍后」余翠怡11月會岀戰意大利站世界盃，她表示市民的支持就是動力：「在今次的東京奧運及殘奧中，看到很多香港人支持我們，令我非常感動。希望香港市民能夠繼續關注體壇動向，因為他們的支持，是我們奮鬥的一大動力。」