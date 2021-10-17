菁英盃　12碼絕殺！香港U23反勝港會

「菁英盃」周日（17日）尾場對決，香港U23於旺角大球場面對港會。結果香港U23憑張俊軒和羅曉聰下半場的入球，以2比1擊敗一度靠湯姆哈靈頓取得領先優勢的港會，奪得成軍後首場勝仗。

香港U23新面孔近期成功為多名新兵註冊，其中傑志借將畢頓地標戰正選出戰，與李藹軒和黎培基負責攻堅，羅曉聰今季首次擔正，與郭子堦坐鎮中場，最後一關繼續由謝家榮把守；港會中場則有隊長喜比特重返正選大軍，前線繼續有里奧和費康華組成鋒線組合，U22小將余毅行首次正選出戰。

比賽早段雙方都忙於中場爭奪，嘗試靠組織撕破對方防線，但礙於傳球失誤，未能製造出過多埋門機會。較有威脅的攻勢來自香港U23，23分鐘畢頓禁區內窄角度施射，被港會奧利羅仕擋到。期後港會一次前場罰球機會，一度造成香港U23後場混亂，但未能威脅謝家榮。

香港U23期後逐漸在控球優勢上搶到優勢，34分鐘更獲得一次絕佳機會，李藹軒接應羅曉聰傳送射門中柱，馬文政的補射再被港會門將彼得史密夫救出，未能將今次機會轉化成入球。未能把握機會的香港U23，隨後就受到懲罰，港會奧利華開出角球，湯姆哈靈頓接應頭槌頂入，臨完半場前為球隊先拔頭籌。

換邊後，落後的香港U23繼續佔盡控球優勢，耐心靠地面組織尋求港會防線的缺口，可惜周家樂、李藹軒和黎培基禁區外的遠射，都未能威脅彼得史密夫。73分鐘，郭子堦禁區內的射門高出。

捱打的港會，78分有一次反擊機會，費康華右路傳中，可惜後備上陣的美菲何利的射門軟弱無力。比賽後段香港U23掀起反攻高潮，88分鐘，他們的努力終於有收穫，黎培基開出角球，張俊軒門前亂戰中射入，將比數追成1比1。臨完場前補時階段，湯姆哈靈頓禁區內踢跌黃智康，球證直指12碼點，由羅曉聰操刀射入，最後一刻幫助球隊反超比數。最終香港U23以2比1反勝港會，取得成軍後首勝。

香港U23主教練張健峰，賽後直言球隊取得首勝，是一班球員的努力成果：「其實佢哋心情起伏幾大，如果半場入到更衣室，可以見到佢哋都垂下頭，感到非常失望，（今場比賽）對佢哋嚟講係好好嘅經歷，起碼佢哋嘅鬥志話畀人哋聽，佢哋係想繼續喺港超一路行落去。」