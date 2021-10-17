菁英盃　贏波功臣羅曉聰：希望令隊友成長

港超新軍香港U23周日（17日）於「菁英盃」取得成軍後的收場勝仗，在旺角大球場擊敗港會。面對以外藉球員為骨幹的港會，香港U23在比賽中控球率明顯佔優，能夠控制球權，少不了「超齡球員」羅曉聰在中場穿針引線，這位球隊贏波功臣，承認自己在這支年輕的球隊內，要扮演與以往不一樣的角色。

「依家自己26歲，都已經變咗係隊內最老嗰個，拉高咗平均年齡。」加盟這支以23歲以下球員為主的球隊，正值當打之年的羅曉聰，發現自己成為了隊中的「老將」，今場面對港會一戰，作為香港U23大軍名單中年紀最大的一員，羅曉聰自覺多了一份做「老大哥」的責任：「我要做嘅嘢係有所唔同，唔再係自己顧自己，要幫助佢哋成長，自己都好開心有機會回來再比賽。」

早前面對東方龍獅一戰，羅曉聰僅在最後時刻後備上陣獻出「首騷」，今次首次為香港U23正選身分上陣，為球隊戰至比賽最後一分鐘，並在臨完場前挺身而出操刀射入「極刑」，最終為球隊鎖定勝局，相隔多時再於旺角大球場上陣，羅曉聰亦非常感觸：「自己都相隔大半年正式落番場，係好開心。」除了射入12碼，羅曉聰今仗在頻頻送出關鍵傳送，他承認自己在進攻中場這個位置，能夠享受更大自由度，對再次出任這個位置感到開心。