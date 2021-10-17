香港隊　U23決選 「一仔」成唯一外流兵　

香港23歲以下代表隊下周將赴日本，出戰「U23亞洲盃」外圍賽K組賽事。足總周日（17日）公布23人決選名單，其中唯一外流的「一仔」梁𧙗維驚喜入選。大軍將於周三（20日）起程，準備周六（23日）對柬埔寨的首場賽事。

香港隊U23在2022年「U23亞洲盃」外圍賽被編入K組，將與東道主日本和柬埔寨爭奪出線席位。港隊暑假及10月初曾召開集訓備戰，惟因入境隔離限制，訓練名單中「清一色」效力本地聯賽。惟足總周日（17日）公布23人決選名單，效力葡萄牙球會科瓦彼達迪的梁𧙗維意外上榜，這名中後場球員將赴日本為港出戰。

除此之外，未有隨理文赴烏茲別克的張憙延亦有入選，而香港U23則成為大戶，共5人入選；至於東方龍獅主力孫銘謙則如所料名落孫山。

足總表示，23人大軍周一（18日）開始一連兩天在將軍澳足球訓練中心操練，周三（20日）下午起程赴日本，下周六（23日）對柬埔寨，28日再對日本，爭奪小組首名晉級，或4個「最佳次名」出線席位。

23 人決選名單：

守門員：盧兆崎 (標準流浪)、謝家榮 (香港U23)、蔡子濤 (冠忠南區)

後衞：鄭子森、林衍廷 (標準流浪)、梁𧙗維 (科瓦彼達迪)、亞歷斯祖 (東方龍獅)、張俊軒 (香港U23)、潘沛軒 (傑志)、葉卓文 (晉峰)

中場：余在言 (標準流浪)、伍家揚 (東方龍獅)、奧利華 (港會)、黃智康 (香港U23)、鄭進泓 (冠忠南區)、陳晉一、趙聡悟 (傑志)、邵昀俊 (晉峰)

前鋒：朱偉鈞 (東方龍獅)、畢頓、袁世傑 (香港U23)、張憙延 (理文)、林樂勤 (晉峰)