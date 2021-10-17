伊卡迪被爆偷食！攞命夫妻分手網民心涼

法國媒體周日(17日)爆出驚人消息，巴黎聖日耳門前鋒莫路伊卡迪懷疑「偷食」，老婆兼經理人娜立喺社交網怒轟：「為咗個蕩婦摧毀另一個家庭」，而且仲即時刪除社交網內所有同莫路伊卡迪嘅合照兼取消關注。由於莫路伊迪迪當年被指「勾義嫂」，喺阿根廷隊友手上搶走娜拉，而且2人作風高調惹人反感，唔少網民都話對2人分手覺得「心涼」。

據法國媒體《GFFN》爆料，莫路伊卡迪近日搭上阿根廷女星Maria Eugenia Suarez，呢位29歲演員今年8月先至同老公離婚，而娜拉喺社交網所指「摧毀另一個家庭」，令人懷疑莫路伊卡迪再做第3者拆散人哋家庭。莫路伊卡迪喺2013年，被爆搶走阿根廷同胞兼森多利亞隊友麥斯盧比斯嘅老婆娜拉，而且仲喺2014年閃電結婚，當時唔少球迷都鬧爆2人係「奸夫淫婦」，甚至有傳美斯都為好友麥斯盧比斯出頭，喺國家隊排斥莫路伊卡迪。

娜拉嘅炮轟雖然冇指名道姓，不過著名娛樂記者Ker Weinstein隨後就公開佢同娜拉嘅聊天紀錄，當中娜拉表示：「我哋分咗手啦！」Ker Weinstein就回應：「支持你，我會畀你力量！」娜拉近年做埋莫路伊卡迪嘅經理人，佢喺2019年離開國際米蘭轉會巴黎聖日耳門前，娜拉就被指係破壞國米同伊卡迪續約談判嘅人，令唔少球迷對佢非常反感。