紐卡素易主首仗繼續輸　最有錢球會踢英冠？

英超名牌紐卡素早前被沙特阿拉伯PIF收購後，立即成為全球最富有球會，不過新班主未有機會展現財力前，「喜鵲」已先面臨降班危機！紐卡素周日(17日)進行易主後首戰，結果主場以2比3反輸熱刺，開季8仗仍未開齋排聯賽榜尾2，令球迷擔心呢支最有錢球會下季要踢英冠！

紐卡素新總監Amanda Staveley同老公兼球會主席Yasir Al-Rumayyan今仗都有入場，見證新時代展開，而「喜鵲」亦有個完美開局，前鋒卡林威爾遜開波2分鐘就頭槌頂入。不過熱刺企穩陣腳後立即反攻，尼當比利17分鐘追平，5分鐘後哈利卡尼攻入佢今季英超第1球，完半場前孫興民再建一功，令熱刺半場反勝3比1，紐卡素尾段靠艾歷迪亞擺烏龍入多粒，但仍然2比3落敗。

今場達到執教1,000場里程碑嘅紐卡素領隊布魯士，賽後承認唔知自己仲可以教幾耐：「直到紐卡素有其他諗法之前，我都會一直教落去，呢啲(帥位)問題你都係去問其他(決策)人。如果我只係睇傳媒講嘢，或者我今場都唔會喺度，不過我嘅工作就係要交出成績，連續7、8場贏唔到當然會有壓力。」

紐卡素開季8場只有3和5負成績，失19球亦係全英超失球最多球隊，目前紐卡素、般尼同諾域治都未贏過波，係英超史上第2次喺8輪賽事後，仍然有3支球隊不勝，之前嗰次就係18/19球季(紐卡素、卡迪夫城、哈特斯菲爾德)，最終紐卡素之外2隊都降班。如果「喜鵲」繼續沉淪，呢支全球最有錢球會可能面對降班嘅尷尬情況。