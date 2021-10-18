阿古路首演　新10號回歸　巴塞齊章翻生！

開季表現令人失望嘅巴塞隆拿，周一(18日)凌晨西甲踢出漂亮一仗，主場出擊以3比1擊敗華倫西亞，令陷入帥位危機嘅教練朗奴高文得以舒一口氣。巴塞隆拿今場有阿古路時隔10年再戰西甲，又有「新10號」安素法迪復任正選，就連菲臘比古天奴都有入波，「齊章」嘅巴塞隆拿有望翻生！

國際賽前2連敗嘅巴塞隆拿，開波5分鐘就被客隊荷西加耶射爆，不過繼承美斯10號波衫嘅18歲新星安素法迪，344日後再次復任正選即大發神威，13分鐘同迪比一次美妙撞牆後妙射追平；41分鐘安素法迪再博到12碼，由迪比操刀射入反超前；完場前5分鐘菲臘比古天奴建功為巴塞鎖定勝局，呢球係古天奴相隔11個月後再為巴塞入波。巴塞最後階段仲換入新加盟嘅阿古路，呢位阿根廷前鋒自2011年代表馬德里體育會後，時隔10年再戰西甲，令巴塞隆拿如虎添翼。

巴塞隆拿教練朗奴高文賽後表示：「對球隊嚟講，幾個受傷嘅進攻球員復出非常重要，安素法迪同阿古路係唔同特點嘅球員，阿古路經驗豐富，希望佢康復之路可以同安素法迪一樣，依家要做嘅係幫佢搵番最好狀態。」