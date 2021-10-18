香港隊　決選存爭議　張健峰解釋為戰術需要

香港23歲以下代表隊周日（17日）晚上才公布23人決選名單，周一（18日）早上已緊接於香港賽馬會足球訓練中心（FTC）恢復訓練，主教練張健峰坦言明白外界對決選名單有意見，惟他解釋選人是按照球員狀態及戰術需要。

今次23人決選名單中，最大亮點當然屬「外流兵」梁𧙗維，「張峰」坦言要征召這名效力葡甲科瓦彼達迪的後防球員，絕對困難重重：「佢心態好想返嚟踢，但情況好急同緊張，因為要聯絡球會，傾來回細節同保險問題，佢會喺日本同我哋滙合。」

黎培基、林樂賢等球員早前入選集訓名單，卻落選最終名單。「張峰」表示，明白球員或外界對選人有意見，但他解釋道：「我了解佢哋心情失落，但希望球員好似黎培基咁，知道自身狀態唔足以應付國際賽；另外有啲球員可能防守能力唔太高，所以唔啱港隊主守戰術。」

除此之外「張峰」更即場宣布由謝家榮擔任隊長，「張峰」直言這名門將有潛質做領導角色，希望讓他肩負多一份責任感。至於「家榮」則指，今次「U23亞洲盃」屬自己唯一及最後一屆參與，將會更加珍惜機會。作為隊長的他，希望可以鬥心感染球隊，目標對柬埔寨全取3分，作客東道主日本亦可保持不失。

香港隊U23周三（20日）將出發赴日本，出戰2022年「U23亞洲盃」外圍賽K組賽事，與東道主日本和柬埔寨爭奪出線席位。