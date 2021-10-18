「中國海岸帆船賽2021」決戰南丫島東南海域

原定於本月(10月)8至10日舉行的「中國海岸帆船賽2021」，在香港接連受到兩個熱帶

氣旋吹襲下，順延至上周五(15日)一連三日舉行，並於周日圓滿閉幕。

賽事始於1993年，至今已是第29屆。3日賽事均以香港遊艇會中途島帆船及

賽艇訓練中心為基地，賽事結合了繞泡賽及島嶼賽。首日賽事共有21艘帆船在南

丫島東南海域參賽，各組別進行1場順逆風繞泡賽後，「TP52組別」及「IRC競賽1組」第2場賽事均為全長20海里的島嶼賽，要繞經宋崗島、蒲台島及螺洲，然後返回赤柱對開衝線，「IRC競賽2組及3組」的賽道較短，長約16.5海里，須繞經宋崗島及螺洲。「HKPN組別」的船隊次日賽事加入戰團，令次日參賽船隻增至30艘，他們亦進行兩場順風及逆風繞泡賽，以及一場島嶼賽。

「中國海岸帆船賽」大多於離岸水域進行，參賽者感受到的風力比市區更大。次日

賽事開賽後風力逐漸增至15至20海里，帶來不少驚險場面，包括有船隊在順風航

行時船身打橫急轉，更有一艘賽船將下風浮泡拖離原有位置，不過賽事總算有驚無險下

完成。

在第3日賽事中，各個組別進行兩場順逆風繞泡賽，由於風勢頗大，部份賽船因球

型帆損毀或其他原因退出賽事。最後，「Alpha+號」在「TP52組別」摘冠；「Ambush 號」在「IRC競賽1組」稱雄，「Witchcraft號」於「IRC競賽2組」稱霸；至於「IRC競賽3組」王者為「Juice 號」，而「Lisa Elaine號」則取得「HKPN組別」的冠軍。