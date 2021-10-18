「女車神」變「李慧詩同學」：享受讀書壓力

「牛下女車神」李慧詩聯同3位東京奧運及殘奧運代表陳浩源、陳仲泓及何宛淇周一（18日）出席香港浸會大學（浸大）舉辦的祝捷會暨分享會。兩年後「女車神」終於變回「李慧詩同學」，重返校園繼續學業，她笑言因為拒絕做「deadline fighter」和「free-rider」，要追上學業進度感到些許壓力，但依然享受其中。

浸大會上向李慧詩、陳浩源、陳仲泓及何宛淇4位浸大生及校友，頒發60萬港元獎金，表揚四人在東京奧運及殘奧運的出色表現。東京奧運場地單車女子爭先賽銅牌得主李慧詩，奧運結束後繼續攻讀浸會大學創意及專業寫作文學士課程，她透露現時一星期三日上學，另外保持一至兩日訓練。她鼓勵同學，如果找到一樣愛的東西，不妨付出所有，最終那些「犧牲」將會是成就自己的過程。

「女車神」表示，現在很享受奧運後的「假期」，希望盡量爭取休息時間，多陪家人。對於重返校園，她笑言，「其實有點辛苦，還未熟習讀書的節奏，不時三點幾才睡，而且因為兩年沒有上學，又要識過一班新朋友。」她透露，目前仍然考慮退役，今年不會參加UCI賽事，相信年尾會有答案，但不排除會出戰下年的亞運。

東京殘奧運BC3級雙人賽勇奪第4名的何宛淇，當年兼顧運動員身份，花4年完成中國研究社會科學學士學位課程，她不忘鼓勵同學勇敢追夢：「人生很短，想做就去做，無須怕被人笑，因為人生是屬於你的，他取笑你，只是他浪費了時間！」至於昨日宣布延後退役計劃，決心挑戰巴黎殘奧運的陳浩源表示，會繼續為殘疾人運動員發聲，爭取更公平待遇。