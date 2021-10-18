兩代「兵工廠」隊長領軍「大」廝殺

今晚英超獨腳戲有倫敦打吡，阿仙奴主場迎戰水晶宮，今場係兩代「兵工廠」隊長阿迪達與韋拉，執起教鞭後首次正面交鋒。阿仙奴近5仗4勝重拾信心，不過水晶宮喺韋拉執教後大踢進攻足球，鬥攻格局實多波入，2.5球嘅大盤更值得捧場。(Now 621及611周二凌晨3時直播)

頭3輪聯賽輸晒兼冇波入嘅阿仙奴，自從主帥阿迪達簽入門神蘭斯達爾同日本後衞富安健洋等新兵後，防守有改善之下，佢哋更加放膽進攻，連盃賽在內，近5仗取得4勝1和入8粒，布卡約沙卡、伊美路維、馬田奧迪加特與隊長奧巴美揚嘅進攻4人組，頻有入球或助攻，打出行雲流水嘅進攻。不過防中格列沙加繼續因傷缺陣，冇咗佢作為防線前嘅屏障，點都有影響。

水晶宮今季改由韋拉掌舵，今仗係呢位前阿仙奴隊長，首次以主帥身份領軍出戰舊東家，2005年「兵工廠」因要撲水建酋長球場，將佢賣走而冇得留喺呢間倫敦勁旅掛靴，今次倒戈梗係唔想失威。

雖然水晶宮開咧後7輪僅1勝，但韋拉注入侵略性壓迫打法，有利進攻更有睇頭，近5仗入8球失8粒，全開3球或以上，包括上輪落後2粒下，以2比2逼和李斯特城，攻起上嚟都唔講得笑。加上近9次碰頭，亦有7次開3球或以上，誓與阿仙奴鬥攻，2.5球嘅入球大有計。