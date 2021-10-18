張家朗挑戰「快問快答」　甚麼東西比中六合彩更重要？　

張家朗贏得奧運金牌後，上周六（16日）首度公開露面，出席全球科技支付領導公司Visa所舉行的慶祝活動，吸引逾百市民圍觀。除了大玩「快問快答」，他特別感謝Visa的支持：「我2016年首次參加奧運，已知道Team Visa的存在，感謝他們在2019年邀請我加入，覺得很榮幸。」

Visa自1986年起，成為奧運官方支付合作夥伴，一直致力推動國際體壇發展，並在2000年推出Team Visa計劃，從各地挑選出具備「合作性、創造性、包容性」的運動員，張家朗正是其中一員。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示：「我們在家朗身上看見幾個特質。一來他親和力十足，貼近本地社群；二來他極具創意，勇於挑戰新事物，令自己進步；三來他願意合作，與教練、隊友並肩作戰。所以我們一拍即合。」

史美琪提到，雙方在2019年合作時，以為奧運會在數月後展開，未料因疫情延期：「家朗憑著堅定意志和熱誠，在額外一年時間，繼續努力備戰，最終成功奪金，非常了不起。」

「Team Visa實體展覽+互動專區」將由2021年10月17日起至10月31日於希慎廣場展出，市民可於其中的「AR 拍攝站」以創新安全的AR方式與張家朗的立體虛擬肖像「合照」，亦可透過「劍擊鍛鍊台」測試個人的速度和反應能力；Visa歡迎所有公眾人士到場體驗劍擊的樂趣。

「Team Visa實體展覽+互動專區」開放詳情：

地點：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭（2021年10月24日起將移師至4樓舉行）

日期：2021年10月17日（星期日）至2021年10月31日（星期日）

開放時間：11:00 - 21:00