奪冠非易事！悍將迪高誓在理文再創巔峰

「要成為冠軍唔係一件易事，如果咁容易，大把人都可以做到。」作為今季加盟理文為數不多的新兵之一，迪高（Diego）在本地球壇打滾多年，對奪冠滋味並不陌生。近年無論在職業生涯或人生路上，Diego都要面對新挑戰，筆者找到這位新晉港隊代表，聽他分享港超爭冠之道。

「凍檸水，走糖唔該！」筆者與迪高相約茶餐廳見面，應付前來落單的樓面夥計，這位巴西裔港將很自然地使出半咸淡的廣東話，茶餐廳「嗌嘢飲」這個動作，似乎已難不倒來港接近10年的Diego：「球場上前後左右嘅指示，我都可以用廣東話講，但平時要聽明所有嘢，仲係有啲困難。」征戰本地頂級聯賽多年，Diego的名字早在港超聯尚未誕生前，已為球迷熟知。過去多年以主力身分，為東方龍獅贏盡各大獎項，如今轉投理文，他多次強調往事已成過去。對Diego而言，爭冠之道去到哪裏都不會改變：「捧盃慶祝嗰半個鐘嘅狂喜感覺，當然值得享受，但我哋球員為咗嗰一刻日夜努力，所以我更加相信平時艱苦訓練嘅重要性，冇咗台下十年工，唔會有台上嗰半嗰鐘。」

勇悍的攔截、出色的組織串連能力，穿起黃黑戰衣的全能中場Diego，在季初幾場比賽中，用實際表現詮釋「全力以赴」的意義。理文一眾骨幹成員與主教練陳曉明合作多年，默契早已形成，作為港超聯的一員沙場老將，新加盟的Diego或許已不用再證明自己實力，但仍需努力學習理文戰術要求：「我嘗試吸收新知識，雖然頭幾場波，我唔係每次都以最佳狀態出戰，但我努力融入球隊；曉明Sir有佢自己嘅一套戰術理念同要求，但同時畀到球員喺場上有自由度，我哋互相信任，所以我有信心可以做出好成績。」

2019年年尾成功入藉，Diego成為香港特區護照持有人，不少球迷都開始憧憬見到這位入藉兵為港隊披甲，Diego自己亦非常期待這一刻的到來，今年在巴林舉行的世盃外圍賽，因疫情多次推遲的港隊「地標戰」機會終於來到，對手正是亞洲豪強伊朗：「着起港隊戰衣嗰一刻，自己百感交集，努力咁耐終於等到呢個機會，跟住先醒起，我唔再係為自己而戰，而係要代表香港，嗰下開心之餘，壓力隨之而來；感恩可以代表香港出戰，嗰日係我職業生涯中，最難忘嘅一日。」為香港出戰的經歷固然難忘，但亦意味Diego和一班港隊成員一樣，要接受長時間隔離，期間他透過自己一直保持正面心態，惟還是不免有牽掛。

Diego將球員生涯巔峰時期，獻給香港這片土地，他深感自己在這座城市，經歷了人生至今最好的時光。「呢世人最開心嘅一刻，肯定係見證屋企一對龍鳳胎出世，佢哋令我終於知道愛嘅真正意義。」說起平時家中兩位小朋友，平時不苟言笑的Diego，立刻擺出一副驕傲得意的神情，臉上洋溢着幸福般的微笑：「佢哋出世初期，我的確有啲驚，因為要喺香港養大兩個小朋友，係好大嘅責任；一開始我同老婆都估唔到一嚟就生兩個，仲要係龍鳳胎，我好感恩，因為上帝畀咗我最好嘅禮物。」

迪高 Diego Eli Profile

出生日期：1988年9月4日（33歲）

位置：中場

球衣號碼：13

現效力球隊：理文

在港曾效力球隊：屯門、東方龍獅

主要榮耀：香港超級聯賽冠軍（2015/16，東方龍獅）、高級組銀牌冠軍（2014/15、2015/16、2019/20，東方龍獅）、足總盃冠軍（2013/14、2019/20，東方龍獅）、菁英盃冠軍（2020/21，東方龍獅）

除了Diego要在新環境接受新挑戰，理文亦即將面對一項重大任務，就是遠赴烏茲別克出戰「亞協盃」跨區決賽。繼早前隨港隊遠征後，Diego將再與家人分別，對此他笑稱：「我掛住兩個小朋友，應該多過佢哋掛住我。」這場與強敵拿薩夫的「亞協盃」大戰，堪稱是理文創會後最重要的一場比賽。Diego過去曾有過出戰「亞冠盃」的經驗，他表示球隊為此做足準備，並認為理文有機會做出佳績：「我哋陣中有唔少具經驗嘅球員，除咗場上正選嗰11個之外，場外教練團同球會上下都付出咗好多，如果我哋一起並肩作戰，我覺得我哋係有能力同人哋鍊過。」