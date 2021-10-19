拿卡錫迪95分鐘救駕　阿仙奴逼和水晶宮

周二(19日)凌晨英超「倫敦打吡」，阿仙奴主場迎戰由昔日隊長韋拉帶領嘅水晶宮，表現令人失望，全靠「後備殺手」拿卡錫迪喺補時5分鐘最後一擊入波，驚險2比2逼和水晶宮。阿仙奴執番1分，將聯賽不敗走勢延續至5場，但失分後只能以8戰得11分排第12位。

阿仙奴初段表現突出，尼高拉斯比比8分鐘射門被撲出，奧巴美揚窄位快腳補中，不過「兵工廠」領先後即全面跌watt，被水晶宮反客為主控制戰局，完半場前更有布卡約沙卡被踢傷。下半場阿仙奴多次傳球失誤，結果被賓迪基同艾度亞迪連環入波反超前。

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阿仙奴尾段大反撲，後備上陣嘅拿卡錫迪令球隊進攻有起色，基蘭泰亞尼曾禁區內怒射中楣彈出，直到補時進入第5分鐘，阿仙奴進攻引起禁區大混戰，賓韋特射門被擋出不遠，拿卡錫迪補射入網，為阿仙奴執到寶貴1分。

呢個入波係拿卡錫迪今季英超第1球，亦係佢加盟阿仙奴以來第9個後備上陣入波，成為球會史上後備入波第2多球員，僅次於基奧特嘅17球。另外，拿卡錫迪近6個英超主場入波，有5球都係喺「倫敦打吡」射入，可以話係打吡殺手。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示對戰果感到失望，但就讚揚拿卡錫迪表示：「佢上陣後有2至3次正面嘅行動，亦令全隊士氣提升，最重要係球隊一直進攻至最後一刻，呢個係我哋拎番1分嘅原因。」