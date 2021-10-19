麥亞瑟殘暴踢傷沙卡　走甩紅牌惹爭議

阿仙奴主場只能夠2比2逼和水晶宮，失分之餘仲折將面臨「雙重打擊」。上半場尾段水晶宮有死球攻勢，阿仙奴翼鋒布卡約沙卡解圍後，客隊中場麥亞瑟竟然從後偷襲，右腳「拉弓」狂踢向布卡約沙卡小腿，呢下英國《太陽報》形容為MMA式嘅踢人亦引發雙方衝突，不過球證甸恩對呢個惡劣動作竟然只係出示黃牌，引嚟極大爭議。

布卡約沙卡「硬食」一腳後被逼提早退下火線，下半場喺後備席亦要用冰敷住，阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「呢球係明顯紅牌，對方完全冇意圖踢波，我唔明點解VAR唔睇，沙卡亦因為呢一腳而唔能夠繼續比賽。」目前未知布卡約沙卡傷勢情況，但周六(23日)凌晨對阿士東維拉嘅聯賽就上陣成疑。

前英超球證希斯表示：「麥亞瑟唔拎紅牌係好幸運，佢出腳太遲，當時已經冇機會踢到波，但仍然一腳踢向沙卡，我認為屬於暴力行為。」另一前英超球證加拉查亦話：「沙卡解圍之後，麥亞瑟完全冇諗住收腳，佢唔拎紅牌係好好彩，就算呢球唔係紅牌，都可能去到黃牌嘅極限。」