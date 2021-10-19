唔想捱夜睇波？歐聯早場曼城實啱你

周三(20日)凌晨歐聯分組賽戰火重燃，其中A組賽事有「早場」，布魯日主場迎戰曼城。布魯日頭2輪取得1勝1和，其中主場打和巴黎聖日耳門1:1，不容忽視。

曼城頭2輪獲1勝1負，積分比布魯日更少，上輪更淨吞巴黎聖日耳門兩蛋，為出線今仗不容再失，這支英超勁旅除了近8仗有6次半場開1球或以下外，近7場歐聯更有6次半場開1球或以下，可見初段穩陣行先，加上客串前鋒費倫托利斯近日受傷今年收咧，攻力受削下，客場出擊亦不敢太冒進，半場細[1.5球]更可取。(Now 643周三凌晨零時45分直播)

直播表

周二10:30pm歐霸盃 些路迪 Vs 費倫斯華路士

Now 643

周三0:45am 歐聯 布魯日 Vs 曼城

Now 643

周三0:45am 歐聯 比錫達斯 Vs 士砵亭

Now 644

周三2:00am 亞冠盃 艾納斯 Vs 希拉爾

Now 633

周三3:00am 歐聯 馬德里體育會 Vs 利物浦

Now 643

周三3:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs RB萊比錫

Now 645

周三3:00am 歐聯 阿積士 Vs 多蒙特

Now 644

周三3:00am 歐聯 薩克達 Vs 皇家馬德里

Now 646