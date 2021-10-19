靴南迪斯提前上庭　趕踢歐聯再坐監？

拜仁慕尼黑後衛盧卡斯靴南迪斯，周一(18日)提前現身馬德里法庭，就2017年一單違反禁制令被判監半年嘅官司應訊，希望趕得切歸隊出戰周四(21日)凌晨作客賓菲加嘅歐聯賽事。據報盧卡斯靴南迪斯好大機會要喺10月28日前履行佢嘅監禁令，除非拜仁可以殺入4強，否則呢場可能係佢今屆歐聯最後一仗。

盧卡斯靴南迪斯喺2017仲效力馬德里體育會嗰陣，曾經同當時女友喺公眾場所「講手」被捕，雖然兩人都冇提出起訴，但仍被法庭判以31日社會服務令，以及禁制兩人半年內出現喺對方500米範圍。點知盧卡斯靴南迪斯同女伴「床頭打交床尾和」，4個月之後仲結埋婚，但喺佢哋渡蜜月返馬德里後即被拘捕，前年12月被馬德里法庭裁定違反禁制令判監半年。

盧卡斯靴南迪斯早前上訴失敗，被勒令周二(19日)前去馬德里法庭應訊，消息指呢位法國國腳為趕及出戰歐聯，提早1日飛西班牙上庭。據西班牙《阿斯報》報道，法庭要求盧卡斯靴南迪斯10日里自願性履行刑期，即係10月28日前就要去西班牙一間「自選監獄」服刑，消息指盧卡斯靴南迪斯正作出上訴，但程席好難喺10日內完成。