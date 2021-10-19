哨牙蘇倒戈難發圍　利物浦強勢反客為主

歐聯「死亡B組」周三(20日)凌晨上演榜首大戰，馬德里體育會主場惡鬥利物浦。馬體會今場受到傷兵及球員停賽困擾，攻擊線亦出現唔少問題，加上倒戈嘅射手蘇亞雷斯近年歐聯演出不濟，種種不利因素影響今場搶分機會。利物浦目前氣勢如虹，有力爭取3連勝，2.12倍客勝值得支持。（Now 643周三凌晨3時直播）

馬體會喺分組賽首仗主場被波圖悶和0比0，上輪作客AC米蘭靠完場前射入12碼險勝2比1，雖然兩仗有4分在手，但表現難以令人信服。加上中堅史提芬沙域今場停賽，另一中堅荷西基文尼斯亦喺國際賽期間受傷，上陣成疑，防守或出現嚴重問題，大大影響教練施蒙尼嘅戰術部署。

馬體會攻力曳

更不幸係馬體會今季引入前鋒基沙文後，攻擊力不進反退，呢位法國射手今季只入一球，球隊仲係靠另一前鋒蘇亞雷斯單天保至尊。不過「哨牙蘇」近年踢歐聯表現差勁，上輪對AC米蘭射入嘅12碼，只係佢加盟馬體會以來首個歐聯入球，今仗倒戈利物浦肯定被凍結，佔主場都難有作為。

利物浦今季氣勢強勁，佢哋喺英超名列前茅踢出火熱狀態，近6場作客錄得5勝1和佳績，而且6場都攻入3球或以上；埃及射手穆罕默德沙拿狀態巔峰，經常可以憑一己之力入波，再配合前鋒拍檔沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴，「紅軍」有力攻破任何對手防線。翻查紀錄，馬體會近3次喺歐聯面對英超球會，3次都輸波收場，似乎被英超球隊剋死，利物浦搶分唔會客氣，今場強捧客勝。