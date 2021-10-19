亞協盃　跨區決賽鬥拿薩夫　理文誓創奇迹

「亞協盃」跨區決賽周三（20日）晚上演，港超代表理文作客挑戰烏茲別克勁敵拿薩夫，競逐賽事總決賽席位。首次出戰「亞協盃」的理文，為今場大戰準備多時，成功排除萬難遠赴當地比賽，面對實力被看高一線的拿薩夫，理文必定嚴陣以待，力爭完成不可能任務。（Now 633周三晚9時直播）

今場大戰前，理文有兩場「菁英盃」因天氣關係被取消，意味球隊有超過半個月時間缺乏實戰鍛鍊，比賽狀態成為一大隱憂。理文今趟遠征路途遙遠，最終於周日（17日）抵達比賽所在城市卡爾希，主教練陳曉明透露個別球員經歷舟車勞動，難免出現疲態，但透露經過調整，狀態正在恢復。

曉明Sir奮戰絕不留憾

3位有份出征的外援亞哥斯達、荷西安祖和早前追平球隊最多入球紀錄的基華尼頓，連同以亞援身分出戰的金承龍，今場將擔起大旗，除剛剛傷愈的李康廉上陣成疑外，理文陣容尚算完整。大戰當前，「曉明Sir」認為理文心態上佔優，而比賽壓力在主隊一方：「拿薩夫佔盡天時地利人和，我哋係亞協盃嘅新生，所以對我哋嚟講，反而冇乜壓力。」他直言理文會以防守為主，盡力把握每個反擊機會，希望球員全力一戰：「不要留下遺憾！」

由加盟至今，顏樂楓見證理文逐年發展，自己亦慢慢變成領軍人物，「光頭」形容今仗意義重大：「拿薩夫應該係理文歷史上最強嘅對手，但我哋唔係嚟攞經驗，而係為出線而來，好想同隊友一齊贏波，創造奇迹。」

拿薩夫曾多次出戰「亞冠盃」，今屆降格踢「亞協盃」至今5戰全勝，繼中亞區決賽以3比2淘汰土庫曼球隊FC阿哈爾，跨區4強戰再以6比0大勝印度代表莫亨巴根，其中該仗大演帽子戲法的19歲頭號射手洛查耶夫，今季於聯賽已斬獲10球，他與兩位經驗豐富的塞爾維亞外援卡奴謝路域及史坦奴積域，會是理文重點對付的危險人物。