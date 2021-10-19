再戰江湖　「鄧謝配」奪東奧後首場勝仗

儘管奧運後已休息一輪，但香港羽毛球混雙拍檔鄧俊文及謝影雪再戰江湖，依然交出甚弗狀態及表現，今日（19日）於丹麥羽毛球公開賽首圈賽事中，僅花半小時便以直落局數2:0淘汰中華台北對手，贏得東奧後首場賽事的勝利。

在東京奧運勇闖混雙4強歷史性成績的「鄧謝配」，目前在BWF世界排名榜上踞11位，比今仗中華台北組合胡綾芳及楊博軒（40位）高出29位，事實上雙方的實力都有一段差距，「鄧謝配」首局進入狀態後，連奪5分拋離至13比8，其後縱使被追3分，但「鄧謝配」再一口氣拿下7分，奠定優勢，更以21:15先拔頭籌。第二局，賽事的主導權依然在我方，雖然曾打至4平、5平及7平，但「鄧謝配」愈打愈順，再以21:15告捷，打入16強將對馬來西亞或印度組合。

丹麥賽事為連串比賽的首站，「鄧謝配」與港隊眾員，完成這個超級1000級別賽事後，將於月底轉戰法國公開賽、及下月初的德國公開賽。下月中開始回到亞洲，參加印尼大師賽及印尼公開賽，寓賽於操為12月的世界巡迴賽總決賽準備，亦為「壓軸大賽」 世界錦標賽備戰。整個行程連同回港隔離逾2個月，難怪他們都跟香港的球迷說了句「明年見」！