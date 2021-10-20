利物浦擊敗馬體會　沙拿創紅軍129年紀錄

周三(20日)凌晨歐聯B組大戰，利物浦作客以3比2擊敗馬德里體育會，獲得3戰3勝，出線機會高唱入雲。紅軍前鋒穆罕默德沙拿銳不可當，個人梅開二度，成為利物浦創會129年史上第1位連續9場比賽入波嘅球員。

利物浦今場反客為主，開賽僅8分鐘，就由穆罕默德沙拿射入打開紀錄，呢位埃及國腳再次個人表演，由右路一直盤球到中路，用招牌左腳勁射，省中對手稍為改變方向入網，並憑呢球靚波，成為紅軍史上首位連續9場入波嘅球員。

利物浦得勢不饒人，僅過5分鐘就拉開紀錄，拿比基達把握對手解圍不遠，第一時間喺禁區邊凌空抽射入網，非常精彩。

馬體會落後2球先至如夢初醒，但勝在反擊效率高，由基沙文迅速喺20及34分鐘入波扳平2比2。不過，呢位法國國腳下半場初段，因為搶波時舉腳過高，踩中利物浦前鋒羅拔圖法明奴頭部，被球證直接出示紅牌趕出場，成為賽事轉捩點。

馬體會打少1人劣勢下，踢到78分鐘，仲有中堅馬里奧靴莫索喺禁區內侵犯迪亞高祖達，被球證吹罰12碼，穆罕默德沙拿主射入網，為紅軍奠定3比2勝局。

利物浦贏波之後，3戰3勝有9分排榜首，同組波圖主場以1比0擊敗AC米蘭，追至同馬體會同得4分，AC米蘭3戰全敗排包尾。

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