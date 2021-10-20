12個單年入球40+　美斯做救世主幫PSG反勝

周三(20日)凌晨歐聯A組，巴黎聖日耳門(PSG)主場對RB萊比錫，落後之下，球王美斯扮演救世主，連入2球，協助球隊反勝3比2。美斯今年各項賽事已經累積入40球，成為史上首位12個單年入波達「40+」嘅球員。

巴黎聖日耳門今場原本有個好開局，開波9分鐘，由基利安麥巴比射入領先，但之後形勢出現逆轉，RB萊比錫喺28分鐘，由安達施華射入扳平，換邊後冇耐再由洛迪梅基尼建功反超前2比1。

踢67分鐘，美斯接應基利安麥巴比橫傳之後起腳，雖然被門將吉拉施斯撲出，但佢再補射入網扳平2比2。

7分鐘後，基利安麥巴比博到12碼，美斯主射入網，為PSG反勝3比2，亦係呢位阿根廷國腳喺歐聯第34次梅開二度，僅比C朗少3次。

值得一提，唔計12碼入球，美斯球員生涯已累積入654球，比宿敵C朗多1球。同埋美斯近13年有12年入球達到40球或以上，可見佢多年來一直保持高水準。

美斯原本有機會上演帽子戲法，補時阿舒拉夫博到12碼，美斯決定讓畀基利安麥巴比主射，點知呢位法國國腳射高，浪費美斯一番心意。