奧運後首戰！石偉雄出戰世錦賽放棄李世光跳

香港「跳馬王子」石偉雄在北九州舉行的世界體操錦標賽出戰奧運後第一擊，他放棄了「李世光跳」改用難度較低的動作，並只完成一跳，未能爭入決賽；賽後他在社文網上帖文感謝各界支持，並強調待傷愈後「李世光跳」會再「復出」。

由於今次石仔負傷上陣，周二晚出戰跳馬資格賽時，只選擇一跳而非兩跳，並改用前手翻屈體接前空翻兩周的動作，成功完成，但由於他沒有進行第二跳，因此未有排名。

「咁多位對唔住，李世光暫時要休息一陣，不過佢好快會返黎」石偉雄賽後在個人社交平台帖文發表感想，雖然傷勢未愈，備戰過程中一直有顧慮，而他亦多謝教練Sergiy、容樹恒醫生及一班治療師等的支持及協助。

即使要忍痛訓練，最終石仔能堅持完成：「波蘭集訓，真係無一日唔痛，這種痛楚令到我懷疑人生，教練成日講『恢復過程係好辛苦，佢都知我好痛，但係一旦停晒就要用更長既時間黎恢復，究竟你想痛住恢復保持到動作感覺，定係你完全休息到好返晒你先練？但係重點係啲感覺會冇晒同樣地都係會痛，或者其他地方既痛？』最後我選擇左前者！」石仔亦透露了這是自己在生涯中，首次只跳一跳，對於表現他與教練都算「收貨」。

港隊今次派出兩男女參戰，另一名男將吳家祺亦出戰跳馬項目，兩跳後總平均分則為13.866分，排名21未能躋身決賽，而女將方面，大師姐黃曉盈及陳卓琳參加了平衡木項目，分別排名43及83位，而陳卓琳在跳馬項目排21，未能躋身決賽。