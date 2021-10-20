歐聯早場有巴塞　留名睇阿古路開齋

周四(21日)凌晨歐聯E組頭場，褪色勁旅巴塞隆拿，喺主場火併基輔戴拿模。巴塞頭兩輪輸晒兼冇波入，為爭出線不容再失，加上近年主場出戰歐聯例搶攻，對住實力麻麻嘅基輔唔會縮，阿古路上場西甲已傷愈復出，今場力爭入波開齋，捧2.5球嘅入球大最穩陣。(Now 643周四凌晨零時45分直播)

昔日被稱為「地上最強」嘅巴塞，今季失去球王美斯打擊極大，頭兩輪歐聯先後以0比3輸畀拜仁慕尼黑及賓菲加，依家喺E組淪為包尾，非常羞家。好彩上場聯賽主場鬥華倫西亞，喺一眾主力如阿古路等復出下反勝3比1，「新10號」安素法迪先開紀錄，迪比更加入波兼助攻，火力回復。

不過巴塞後防仍未能予人信心，除咗艾利加西亞要繼續坐波監外，另一中堅朗奴阿拿奧祖亦喺國際賽受傷而回，今仗未能披甲，令後防更加不穩，主帥朗奴高文深明想出線，今仗實在非勝不可，冇得諗咁多隨時以攻代守。

基輔同樣不濟，頭兩輪歐聯只得1和1負，包括上輪慘吞拜仁慕尼黑5蛋，全無還手之力，連同上屆在內，呢支烏克蘭球隊近8仗歐聯，僅得1勝2和5負，慘不忍睹。翻查紀錄，巴塞近7次歐聯主場出擊，全開3球或以上，今仗為搶分必定主攻，主勝冇肉食，轉捧2.5球嘅入球大好過。

直播表

周三6:00pm 亞冠盃 蔚山現代Vs浦項制鐵

Now 633

周三10:30pm 歐霸盃 莫斯科斯巴達Vs李斯特城

Now 643

周四0:45am 歐聯 巴塞隆拿Vs基輔戴拿模

Now 643

周四0:45am 歐聯 薩爾斯堡Vs禾夫斯堡

Now 644

周四3:00am 歐聯 曼聯Vs阿特蘭大

Now 643

周四3:00am 歐聯 賓菲加Vs拜仁慕尼黑

Now 645

周四3:00am 歐聯 車路士Vs馬模

Now 644

周四3:00am 歐聯 辛尼特Vs祖雲達斯

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