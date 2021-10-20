白蘭特鹹魚翻生　1射1傳拎埋最佳球員

周三(20日)凌晨歐聯C組出現令人意外賽果，阿積士主場以4比0大勝多蒙特，爆出40倍波膽，前曼聯後衞戴利白蘭特鹹魚翻生，射入1球及1次助攻，變身「帶刀侍衞」，令人眼前一亮。

擁有「入球機器」艾寧夏蘭特助陣嘅多蒙特今場好似「撞邪」，唔止忽然啞火，仲有進攻主力馬高列奧斯擺烏龍。

最估唔到係阿積士左閘戴利白蘭特踢到曉飛，佢喺25分鐘禁區邊勁射入網，幫球隊領先至2比0。

換邊之後，安東尼馬菲奧斯射成3比0，跟住戴利白蘭特左路傳中，施巴斯坦賀拿頂入，送夠4隻蛋畀多蒙特，阿積士3戰全勝，施巴斯坦賀拿以5個入球，暫時領先歐聯射手榜。

主角戴利白蘭特曾於2014至18年效力曼聯，期間表現未如理由，不時甩漏備受批評，3年前重返阿積士。

戴利白蘭特因為心臟問題，過去曾於比賽中暈倒，需要安裝一個皮下植入式心律轉復除顫器，用來調節心率，防止心臟驟停。

不過，呢位31歲荷蘭國腳仍然堅持繼續球員生涯，今場攻守兼備，當選最佳球員，的確令人佩服。

同組另一場，士砵亭作客以4比1大勝比錫達斯之後，排第3位。