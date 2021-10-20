香港特殊奧運會　推動智障人士參與運動融入社會

香港特殊奧運會主席林顥伊（右二），與該會執行委員王健安（右一）及何廸夫（左一）以及速滑運動員黃兆妍（左二）分享香港特殊奧運會的發展計劃。（余樂詩攝）

東京奧運、殘奧運及全國運動會後，香港特殊奧運會望延續這股運動熱潮，透過運動訓練及比賽，推動智障人士參與運動，協助他們融入社會。特殊奧運會冬季世界賽將於2023年1月在俄羅斯喀山舉行，香港特殊奧運會正協助運動員積極備戰，力爭佳績。

香港特殊奧運會為國際特殊奧林匹克成員之一，成立至今已45年，致力推動智障人士融入社會。香港運動員於東京殘奧運表現出色，其中乒乓球 TT11級女單銅牌得主王婷莛亦曾於香港特殊奧運會受訓，發展其乒乓球潛能，更在特殊奧運會世界賽屢獲殊榮，王婷莛於今年東京殘奧更奪得一面乒乓波銅牌，為港爭光。

有別於主流大賽，特殊奧運會更強調「共融」，例如羽毛球、滾球等項目設有融合運動賽事，讓健全人士與智障運動員一同受訓，以隊友形式作賽。曾為香港女子冰球代表隊成員的香港特殊奧運會主席林顥伊，周三（20日）於傳媒午宴上表示，「運動對智障人士身心都有正面影響，可以建立他們的自信心和勇氣。透過參加本地、國際賽事，讓他們與世界各地智障運動員交流，擴闊眼光，背後的意義較比賽成績更遠大。」

特殊奧運會冬季世界賽受疫情影響，延期至2023年1月於俄羅斯喀山舉行，屆時香港將派隊出戰，本地賽事方面，香港特殊奧運會將於11月及12月分別舉行滾球及雪鞋競走賽。