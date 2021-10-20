防線多漏洞　曼聯寧以攻代守搏W

今晚歐聯F組第3輪重頭戲，曼聯主場迎戰阿特蘭大。曼聯剛於聯賽不敵李斯特城，防線漏洞表露無遺，為求翻身實行以攻代守，對住火力強橫嘅阿特蘭大，隨時出現入球騷，3.5球入球大有計。（Now 643周四凌晨3時直播）

曼聯上仗聯賽領先下以2比4不敵李斯特城，對方全場22射11次中目標，「紅魔」後防失4球其實已經輸得少，亦反映出佢哋防守力不濟。事實上曼聯開季至今只得1比0險勝狼隊一仗能保持清白，其餘賽事場場有失波，主要原因係球隊頭重尾輕，前線C朗、格連活特、般奴費南迪斯、保羅普巴以及上仗復出嘅拉舒福特都有入波能力，但相對上中場截擊力較弱，搞到前面入埋唔夠後面輸，加上中堅華拉尼受傷，哈利馬古尼復出後狀態未起，想唔失波都幾難，今晚為求翻身一於以攻代守。

阿特蘭大作客照搶

阿特蘭大喺F組兩戰得4分排榜首，佢哋踢法主動，除咗箭頭杜雲沙柏達之外，其餘伊利錫及馬利路夫斯基等都係入波能手，而且作客場合亦唔會縮，近4次作客3次開4球或以上，包括歐聯作客維拉利爾就踢成2比2，近兩場聯賽先後以2比3僅負AC米蘭，及4比1大炒安玻里，入得又失得。阿特蘭大近年喺歐聯有唔少神奇事迹，球員今次踩入奧脫福，表現隨時會更加亢奮，預期係一場入球騷，3.5球入球大好路。