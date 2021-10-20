亞協盃　理文加時僅負拿薩夫　跨區決賽止步

「亞協盃」周三（20日）上演跨區決賽，作客烏茲別克的港超球隊理文，在上半場落後兩球情況下，換邊後一度靠基華尼頓和荷西安祖的入球，法定時間内追成平手。可惜加時階段被對手成功偷襲，最終理文以2比3僅負拿薩夫，跨區決賽止步。

理文今場強陣出擊，亞哥斯達、荷西安祖、基華尼頓及金承龍4大外援齊齊擔正，迪高、顏樂楓和黃俊皓組成中場組合；主隊拿薩夫派出跨區4強戰時同樣陣容，包括當時大演帽子戲法的19歲射手洛查耶夫，塞爾維亞外援史坦奴積域坐鎮中場，烏茲別克國腳波素洛夫負責側擊。

在主場球迷響亮的打氣聲中，拿薩夫開局就采取主動，連番衝擊理文防線。4分鐘，主隊角球攻勢，隊長艾穆路多夫前柱跣後，導致列斯奧自擺烏龍，早早取得1比0領先優勢。其後史坦奴積域再有一次禁區外遠射，省到理文球員底線出界。20分鐘，這位塞爾維亞外援妙傳禁區，波素洛夫一度將皮球射入網窩，但被球證吹罰越位在先。23分鐘，理文獲得首次角球機會，可惜余煒廉的頭槌攻門未能威脅對方門將。

3分鐘後，理文再度失守，發揮活躍的波素洛夫左路突破傳中，洛查耶夫快理文門將袁皓俊一步撞入，幫助拿薩夫贏到2比0。落後的理文形勢上繼續被壓制，只能嘗試靠快速反擊偷襲對手，可惜效果一般。43分鐘，史坦奴積域禁區外罰球勁射，逼使袁皓俊撲救。臨完上半場前補時階段，理文中場反搶成功，迪高第一時間直線交給基華尼頓，後者窄位起腳射門僅僅高出，錯失一次絕佳機會。

換邊後形勢大逆轉，理文迅速作出回應，基華尼頓把握艾穆路多夫回傳失誤，單刀冷靜射入，46分鐘為球隊追至1比2，吹響反擊號角。入球後理文搶回不少主動權，64分鐘，基華尼頓中路突破，被出迎的拿薩夫門將艾加錫夫侵犯，球證直指12碼點，「極刑」由荷西安祖操刀射入，幫助理文追成平手。

比賽後段理文繼續有進攻機會，79分鐘，迪高交出妙絕直線，基華尼頓窄位起腳被艾加錫夫化解。89分鐘，基華尼頓禁區内幾次「插花」後施射冷箭，先被艾加錫夫撲出，亞哥斯達窄角度補射再中柱。完場前補時階段，後備入替的拿薩夫前鋒卡路查奴域接應罰球撞射中柱，理文法定時間與對手打成2比2，要進入加時。

加時階段，雙方球員體力消耗極大，多位理文球員都出現抽筋情況，「黃黑軍團」更因為一次後防不集中再度失守，臨完加時上半場前，卡路查奴域接應傳中，禁區内射破袁皓俊「十指關」。107分鐘理文反擊機會，迪高中圈交出直線，可惜接應的基華尼頓射門太正，被艾加錫夫沒收。最終理文無力回天，以2比3僅負拿薩夫，首次「亞協盃」之旅以跨區決賽止步告終。