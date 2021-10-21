曼聯狂追3球反勝阿特蘭大　C朗再入致勝球

近期成績低迷嘅曼聯，周四(21日)凌晨歐聯分組賽F組踢出振奮一仗，主場迎戰阿特蘭大半場落後2球下，下半場連轟3球反勝3比2，攻入致勝球嘅仍然係葡萄牙球星C朗拿度，佢今屆3場分組賽都有入波，而C朗對上一次為曼聯連續3場歐聯入波就係2007年11月，當屆曼聯最終捧走冠軍。

曼聯上星期英超慘敗後，今仗早段仍然患得患失，15分鐘就被柏沙歷接應傳中近門射入，29分鐘曼聯再喺防守角球出現漏洞，被美列迪美羅頂成2比0。下半場「紅魔鬼」展開大反擊，般奴費南迪斯中場交出致命直線，拉舒福特突破越位射入追番1球，亦係呢位前鋒傷愈後連續第2場入波。

追近比數後曼聯愈戰愈勇，麥湯米尼曾經射門中柱，去到75分鐘憑哈利馬古尼無人看管下射入，追成2比2平手。得勢不饒人嘅曼聯尾段狂攻，去到81分鐘終於有收穫，C朗接應勞基梳爾傳中頂入致勝一球，繼上輪對維拉利爾補時絕殺後，再次攻入最重要嘅「救命波」。

曼聯贏波後3戰得6分升上F組榜首，阿特蘭大同維拉利爾各有4分，年青人就以3分排榜尾。曼聯領隊蘇斯克查賽後反駁外界對C朗「唔勤力」嘅指控：「所有質疑C朗比賽態度嘅人，唔該睇番呢場波，主場出擊我會要佢走位、墮後同逼搶，C朗甚至出現喺我哋小禁區防守，佢做足晒一切前鋒要做嘅嘢，當然仲有佢嘅招牌絕殺！」