亞協盃　力戰而敗　陳曉明望亞洲認識理文

理文周三（20日）在「亞協盃」跨區決賽，上半場落後兩球的逆境下，與對手奮戰120分鐘，最終以2比3惜敗拿薩夫，無緣總決賽。首次「亞協盃」之旅以一場敗仗作結，但主教練陳曉明認為球隊表現值得「昂首走出球場」，並認為理文經歷此役，贏得了「亞洲的尊重」。

面對強敵，理文今仗開場26分鐘內兩度失守，早早陷入被動，陳曉明賽後承認球隊因此而打亂了部署：「本身嘅部署係希望上半場做好防守，等球隊適應到對方節奏，站穩陣腳再組織進攻，但兩個失球來得比較早，比較意料之外。」即使面對對手高強度壓逼，理文球員亦未有放棄一貫踢法，堅持從後策動攻勢，獲得「曉明Sir」肯定：「適應了對方節奏後，我哋球隊都肯去組織進攻，相比以往嘅一啲香港球隊，我哋更加想由後防組織進攻，雖然有時唔係做得咁好，但我哋起碼願意嘗試。」

他透露半場休息期間，曾激勵球員要「放開啲去組織」，結果換邊後成功把握對手失誤，並進一步利用對方心理上的壓力，一度追平比數，最終落敗收場，「曉明Sir」承認對手實力更勝一籌，但不忘感謝球員的付出：「接受實力上嘅差距，我哋盡咗力；好多謝球員嘅努力，為球員感到驕傲，因為大家都知道（理文）喺技術上實力上（與對手）係有差距，但係球隊上下用最大努力，嘗試將差距收窄，亦根據賽前部署去做，最後我相信大家都可以昂首走出球場，希望我哋今日嘅表現同球員嘅熱血，可以感染到其他球迷，令更多人支持理文、支持香港足球、支持香港運動。」

首次「亞協盃」之旅告一段落，陳曉明亦為這次征途作總結：「今次係一個好偶然嘅機會，由富力R&F退賽，到外圍賽嘅球隊退賽，到打亞協嘅分組賽，有對我哋有利，亦有對我哋不利嘅情況，但係我哋成班球員同管理層好珍惜，亦好享受呢次機會，球隊好希望為香港足球做啲嘢，今次真係可以代表香港比賽。」球隊以1球之差落敗遭淘汰，陳曉明承認有遺憾，同時深感球隊有不足之處需要改善，但強調今次「亞協盃」之旅不會是理文最後一次：「有第二第、第三次機會時，希望可以做得更好。」

陳曉明認為今場比賽，讓亞洲看見理文這間香港球會，球隊亦達到理文建會時的初衷：「球會成立初期，一直以踢亞洲賽為目標；我哋除咗達到踢亞洲賽嘅目標之外，好似今日呢場比賽，都得到對方球員、球迷，甚至亞洲足協官方對我哋嘅尊重同認同；可能大家都認為今場波係強弱懸殊嘅比賽，但最後我哋係打到120分鐘，我哋係得到亞洲嘅尊重，希望亞洲由今日開始，認識到香港有隊波叫理文，而呢隊波雖然只有4年歷史，但係一間好有心，好有目標繼續去發展、提升足球水平嘅香港球會，希望讓亞洲開始認識呢個球會。」