車路士大勝慘過輸　盧卡古、華拿受傷有排抖

車路士喺周四(21日)凌晨歐聯分組賽H組，主場出擊4比0大炒馬模，不過一眾「車迷」賽後心情慘過輸波，事關兩大前鋒盧卡古、迪姆華拿今場齊齊勇戰受傷，領隊杜曹賽後證實兩大神鋒會「缺陣幾場賽事」。

車路士主場面對同組實力最弱嘅馬模，盧卡古未有休息繼續擔正，9分鐘就由安達斯基斯坦臣入波領先，21分鐘盧卡古博到12碼，佐真奴費路操刀射成2比0，但盧卡古亦因為呢次犯規被鏟傷離場。正所謂禍不單行，另一前鋒迪姆華拿亦喺完半場前傷出，車仔一對前鋒齊齊因傷退下火線。換邊後車路士繼續施壓，夏維斯48分鐘射成3比0，魯迪格57分鐘亦博到12碼，佐真奴費路再次操刀命中，湊成4比0大勝。

賽後焦點落喺盧卡古同迪姆華拿嘅傷勢情況，領隊杜曹表示：「盧卡古被侵犯嗰陣扭傷足踝，迪姆華拿就係大腿拉傷，所以佢哋都會缺陣一段時間，我哋仲要做多啲詳細檢查，但之後幾場比賽都唔使預佢哋。」杜曹亦堅持自己派盧卡古上陣嘅決定：「佢今次受傷唔係因為疲勞，或者盧卡古係有啲比賽過多，但畀佢上陣係想佢拎番啲信心，我唔會後悔，呢啲情況經常會發生，純粹係唔夠運。」