「風之女」轉換身份　立志傳承夢想

有人喜歡走平凡路，有人卻選擇挑戰不平凡，「風之女」陳晞文當初因為想克服哮喘而踏上帆板，想不到駛出大海轉眼間就10多年。經歷過風高浪急，甚至險闖鬼門關，年屆30的她將換個身份，繼續她的滑浪風帆航道，是夢想也是傳承！

■文：李芷韻、部分相片由受訪者提供

訪問約在尖東星光大道，夕陽下的維港特別優美，奧運後休息了近一個月的陳晞文已經重投大學校園，望到遠方的「咸蛋黃」卻忍不住：「好靚啊，我好想在此比賽。」「不是退役嗎？」記者奇怪一問，她笑笑望着維港回答：「我必定參加今年（年底）的香港公開賽，因為在這裏舉行，我從未試過的。」目前晞文的身份已是「計劃退役的運動員」，原則上不會參加任何港隊選拔，但會以Training partner的角色協助港隊訓練。

受「阿英」影響想當教練

8歲因想克服哮喘踏上帆板，18歲為港奪世青冠軍，2010年暫放下港大學士學位選擇當上全職運動員，生涯經歷過得失起跌，迷失過、歡呼過，更曾因為撞船而險些送命，斷了五條肋骨、切去了脾臟……晞文的滑浪風帆故事已經是一部勵志電影劇本；東京奧運以第8名完成、獲得自李麗珊之後港女將在奧運滑浪風帆項目的最佳成績，以此作為自己的告別大賽的句號，可算Happy Ending。

運動員生涯結束，也是另一個開始。重投校園的晞文奧運後多次表示想當教練，培育新血，這個想法原來近兩年才在腦海中浮現，「或者自己經歷過很多代運動員及教練，身邊的教練有些曾是隊友，有些是我的師兄師姐，甚至師妹，我以前真是不喜歡（做教練），更加未想過，或者『阿英』（現任總教練陳敬然）是最深刻。」

晞文對「阿英」可謂又愛又恨，奧運出發前曾因將來計劃而「抄大鑊」，「看着阿英由運動員到教練，起初我不認同他的教法，但其後我覺得他處事愈來愈成熟，他令我進步，我很感激他之餘，亦想跟他一樣（當教練）。」

遺憾世錦賽未入過三甲

未來3年晞文會以學業為主，先完成「拖」了10年的港大英國文學學士學位課程，一邊讀書一邊學習當教練。其實她除了修讀自己喜歡的寫作（Creative Writing）外，同時也選修了人體動力學及管理學，為未來工作準備。出戰過兩屆奧運及三屆亞運獲1金2銀，東亞運袋走銀牌，還有世界盃冠軍，回想生涯可有遺憾？晞文即答「有」：「青年時代贏過世青賽，但世錦賽未試過前三，年輕時想取得珊珊的成績，仍差很遠。」世界上最快樂的事，莫過於為夢想而奮鬥。這一刻她仍有夢，「好想幫手承傳下去，跟『阿英』一樣，與自己訓練出來的運動員一齊企上奧運頒獎台。」

【迎來人生新一頁接受祝福】

「傳承」是今次訪問中很深刻的兩個字，即將出嫁的晞文，想不到婚禮上都隱藏着「風之隊」代代相傳的元素。

想生一男一女

奧運後忙於返學及籌備婚禮，「很期待，因為可以着裙！」即將變為「陳師奶」的晞文，提起婚禮就笑不攏嘴，坦言中學畢業後穿裙的次數「十隻手指數得晒」，「我個子不高，皮膚又黑，所以平時很少着。」因此婚紗她也挑選設計簡單、略帶旗袍的風格。至於中式裙褂就更有意思，原來是啟蒙教練陳凱旋送贈，「她很早已提意將她當年出嫁的裙褂送給我，有着傳承及祝福的意思。」

晞文透露婚禮主要用「紙」及「字」為主，亦有她喜歡的玫瑰花，皆因是自己最愛小說《小王子》裏的一個標誌。迎接人生新階段，晞文與未婚夫家威已訂下「造人大計」，「我同家威都很喜歡小朋友，我相信至少有兩個吧！一男一女就最佳，自己是獨女，自小已很想有哥哥或弟弟，因為可以跟我打交，哈哈！」由於家威兼任社區足球教練的關係，令晞文也愛上足球，入讀港大後更成為港大女足成員呢！