拜仁又演入球旋風　14分鐘4球打爆賓菲加

德甲班霸拜仁慕尼黑今季喺拿高斯文執教下，踢出狂風掃落葉嘅進攻足球，周四(21日)凌晨歐聯分組賽E組作客賓菲加，雖然要去到70分鐘先至打開紀錄，但球隊短短14分鐘內連入4球，最終以4比0大勝，喺小組3戰全勝獨佔鰲頭。

拜仁上場德甲作客利華古遜，7分鐘內連入4球大勝而回，今仗作客賓菲加再演「入球旋風」。面對賓菲加嘅頑強防守，拜仁曾有羅拔利雲度夫斯基同湯馬士梅拿入波，但都被VAR推翻「食詐胡」，直到70分鐘利萊辛尼妙射罰球打破僵局，入球即接踵而來，80分鐘賓菲加球員擺烏龍輸到0比2，2分鐘後羅拔利雲度夫斯基亦有進帳，84分鐘利萊辛尼再入球，4個入球喺14分鐘內出現，一舉打沉賓菲加。

拜仁教練拿高斯文今場因病缺席，督師責任落喺助教托比慕拿身上，托比慕拿賽後透露：「雖然拿高斯文病咗，但佢個頭腦仍然好清醒，我哋一直保持聯繫，用基拿比入替就係佢嘅主意，呢個換人係非常重要，用基拿比入替班捷文柏華特好冒險，但我只可以話拿高斯文做得好好！」