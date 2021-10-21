【歐霸盃】韋斯咸狀態大勇值得追捧

星期四深夜焦點賽事有歐霸盃H組，韋斯咸主場對亨克。英超球隊韋斯咸狀態非常好，近7場比賽贏咗5場，包括2場歐霸盃都贏2比0，實力明顯喺同組其他對手之上；比利時球隊亨克近期成績比較差，近3場比賽輸晒，合共失咗8球，上場歐霸盃，以0比3輸畀薩格勒布戴拿模，加上亨克作客3連敗，今場作客對同組最強嘅韋斯咸，好大機會再輸1場，韋斯咸主勝值得買入。 ‧阿King

直播表

周四10:30pm 歐協聯 赫爾辛基 對 特拉維夫馬卡比

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周五0:45am 歐霸 拉素 對 馬賽

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周五0:45am 歐霸 貝迪斯 對 利華古遜

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周五0:45am 歐霸 米迪蘭特 對 貝爾格萊德紅星

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周四0:45am 歐協聯 維迪斯 對 熱刺

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周四3:00am 歐霸 燕豪芬 對 摩納哥

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周四3:00am 歐聯 韋斯咸 對 亨克

Now 643

周四3:00am 歐霸 布拉格斯巴達 對 里昂

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周四3:00am 歐霸 法蘭克福 對 奧林比亞高斯