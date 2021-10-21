【歐霸盃】韋斯咸狀態大勇值得追捧
2021年10月21日 15:00
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星期四深夜焦點賽事有歐霸盃H組，韋斯咸主場對亨克。英超球隊韋斯咸狀態非常好，近7場比賽贏咗5場，包括2場歐霸盃都贏2比0，實力明顯喺同組其他對手之上；比利時球隊亨克近期成績比較差，近3場比賽輸晒，合共失咗8球，上場歐霸盃，以0比3輸畀薩格勒布戴拿模，加上亨克作客3連敗，今場作客對同組最強嘅韋斯咸，好大機會再輸1場，韋斯咸主勝值得買入。 ‧阿King
直播表
周四10:30pm 歐協聯 赫爾辛基 對 特拉維夫馬卡比
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周五0:45am 歐霸 拉素 對 馬賽
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周五0:45am 歐霸 貝迪斯 對 利華古遜
Now 644
周五0:45am 歐霸 米迪蘭特 對 貝爾格萊德紅星
Now 646
周四0:45am 歐協聯 維迪斯 對 熱刺
Now 643
周四3:00am 歐霸 燕豪芬 對 摩納哥
Now 645
周四3:00am 歐聯 韋斯咸 對 亨克
Now 643
周四3:00am 歐霸 布拉格斯巴達 對 里昂
Now 646
周四3:00am 歐霸 法蘭克福 對 奧林比亞高斯