香港隊　U23抵東灜　梁祐維望見識日本水準

香港隊U23周四（21日）凌晨抵達日本福島J-Village訓練基地，準備出戰周六（23日）首場對柬埔寨的「U23亞洲盃」K組外圍賽。隊長謝家榮，以及由葡萄牙赴日本與球隊會合的梁𧙗維，分別向傳媒分享感受。

在今屆賽事被委任為隊長的謝家榮受訪時表示，球隊周四（21日）凌晨才正式抵達位於福島縣的比賽場地，舟車勞頓之下，全隊上下皆身心俱疲：「差唔多凌晨2點幾先到，第二朝9點就要起身做檢測，休息當然唔充足。畢竟由到達至比賽得兩日時間準備，要盡快調整作息時間。」他補充，日本當地天氣較香港涼，球員甫落機便感受到溫差之大，球隊要盡快適應當地環境，務求以最佳狀態應付比港隊還早到達的柬埔寨。

至於效力葡甲科瓦彼達迪的梁𧙗維（一仔）則透露歸隊經過：「兩個月前『張Sir』（主帥張健峰）問我有冇興趣，我非常樂意為香港隊出力。雖然中間遇到好多麻煩，包括保險、文件等等，但經過努力下，最終非常順利嚟到日本。」

「一仔」又指，經過一番長途跋涉後，精神感相當疲累，但為會合隊友感非常開心。這名19歲中堅亦深信，自己在所屬球隊B隊賺到的經驗，能有助進一步提升港隊防守力。他期望港隊首仗能全取3分，再乘勇挑戰日本：「明顯日本能力較高，當然一定想贏，但我比較想用學習心態，見識亞洲一線嘅水準，睇吓同佢哋實力差幾遠。」