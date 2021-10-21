【羅比堅尼】利物浦乘勇降「魔」

曼聯對利物浦，是英格蘭球壇其中一場最激大戰。兩間偉大球會都擁有輝煌的戰績及歷史，曾經出產多位傳奇球星。「雙紅會」這個對碰，戰情定必緊張刺激，我亦曾以球員身份參與這個對賽，令人印象難忘。

我記得2008年效力利物浦時，帶領球隊於晏菲路擊敗了曼聯，當時現場氣氛非常震撼，整個球場好像在跳動一樣。現時兩支球隊的近況表現差別極大，利物浦信心表現處於巔峰，相反曼聯的近況認真麻麻。

究竟紅魔鬼需要作出甚麼改變呢？我認為他們自從基斯坦奴朗拿度回歸球隊後，仍未找到一個最合適的踢法。當曼聯已擁有拉舒福特、保羅普巴、般奴費南迪斯、格連活特及查頓辛祖時，那麼基斯坦奴朗拿度應該怎樣才可以融入這個進攻體系呢？他們需要多一點時間去作出磨合，但曼聯這間大球會，絕不容許繼續不停錄得敗仗呢！

屋漏偏逢連夜雨，紅魔鬼今仗將面對我認為是當今世上最強的球員：穆罕默德沙拿。此子各方面均交出頂級表現，更加經常攻入令人難以置信的精彩入球，他的前線拍檔沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴，同樣狀態大勇，相信這個進攻鐵三角，將會為曼聯的4位守衞帶來各種問題。

由於紅軍如今各方面的表現及走勢都十分好，預計他們今仗可擊敗紅魔、延續強勢。