姚潔貞魏賡劍指全馬冠軍　程小雅盼「跑」完半馬

渣打馬拉松尚餘3日開跑，本地長跑好手姚潔貞、魏賡及競步「一姐」程小雅（Jessica）今日（21日）會見傳媒，分享備戰情況。前兩者劍指男、女子全場總冠軍，Jessica則挑戰自我，以「跑吓行吓」的方式完成半馬。

香港馬拉松紀錄保持者姚潔貞，在全運名列第12後，不足一個月，便迎來渣馬。她坦言備戰時間不足：「全運前，我隔離了21日，導致跑到32公里左右『撞牆』，創傷頗大，也花了足足兩星期恢復，直到上星期才練習，隨遇而安吧，不會設立目標時間。」她指原本不打算參加全馬，但今屆渣馬受疫情影響，沒有海外特邀跑手：「有機會贏到全場第一，想試試。」

曾榮膺2018年渣馬本地冠軍的魏賡，同樣劍指全場總冠軍：「我最近一場全馬，已是2019年亞錦賽，兩年沒跑的確有點緊張。但我一直維持訓練，9月頭渣馬落實舉行，便開始正式備戰，有信心。希望趁著天氣涼，跑出2小時30分鐘左右的時間。」他透露，日本跑手城武雅亦會參賽，是有力競爭者：「他的PB是2小時19分，希望拍住他跑。」

本地競步「一姐」程小雅則「踩過界」，參加半馬。事實上，Jessica曾在2018年渣馬，以競走形式完成半馬，今次期望「跑多啲，跑到攰先行吓」：「我花了6星期準備渣馬，跑步真的很累，起初幾日忍不住走路，被教練笑。但我透過游水、重訓增強肌肉，慢慢適應了。」她預計時間會比2018年的1小時46分快，完成渣馬後，將輾轉前往美國、日本訓練和比賽，並朝著2024年巴黎奧運進發：「我想去多次奧運，年紀不是問題，耐力項目年紀愈大愈好。」