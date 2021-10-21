熱刺重新撻着 「大」起維迪斯

周五凌晨歐協聯G組賽事，近期狀態回勇嘅熱刺將作客荷甲球隊維迪斯。熱刺經歷上個月嘅低潮後，踏入10月份即連贏3場，王牌前鋒哈利卡尼狀態亦有明顯起色，呢支英超勁旅踢歐協聯有超班之勢，往往恃質凌人主動搶攻，上半場經常出現唔少入波，中位數1.5球半場大值博。 （Now 643周五凌晨零時45分直播）

熱刺今季由新帥紐奴領軍，季初適應期球隊進攻出現問題，不過近期就全面復甦，最近3連勝狂入10球，英格蘭前鋒哈利卡尼亦喺上輪英超「開齋」，對佢嘅信心會有極大幫助。哈利卡尼同孫興民一對箭頭威力十足，要攻破維迪斯後防並唔困難，況且熱刺喺歐協聯踢法進取，近3場歐協聯賽事半場總入球全開2球或以上，上半場入球有保證。

維迪斯主場照攻可也

維迪斯目前喺荷甲排第6位，不過防守力並唔太可靠，9場聯賽失咗15球咁多，面對熱刺強大嘅攻擊力，相信難以招架。當然，維迪斯主場出擊唔會坐以待斃，尤其是早段會藉主場之利務求「偷雞」入波，1.5球嘅半場大好路。