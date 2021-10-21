物理治療師「由表入深」成運動員最強後盾

東京奧運、殘奧和全運圓滿落幕，香港運動員創下佳績，固然值得掌聲，幕後醫療人員，同樣功不可沒。羽毛球小將鍾瀚霖（Yonny）自言經常「傷完左腳到右腳」，更遇到運動員惡夢——阿基里斯腱受傷，在物理治療師郭志堅（Andy）「由表入深」的治療下，才能繼續「放膽衝」，躋身全運男雙、混雙16強，打出滿意一仗。圖／文：許思彤、李浚湣

郭志堅在1994至2001年間，擔任港協暨奧委會指定物理治療師，隨港隊征戰奧運、亞運、東亞運等，幫助無數運動員，其中一個，正是鍾瀚霖母親、亞特蘭大奧運代表陳愛彌（Emmy）。2001年之後，Andy努力深造中西醫學，更完成骨傷科博士學位，亦為2008年北京奧運，2010年廣州亞運醫療團隊教學出一分力！

當年奧運，港隊只得23人，Emmy取得增設的羽毛球混雙資格，卻在比賽前夕「瞓捩頸」：「可能太緊張，睡不好，頸轉不了，還影響右手手㬹。」她坦言害怕，經過隊醫Andy的手法治療，「啪的一聲鬆晒」，才能盡情享受一生一次的奧運。兩人自此結緣，Emmy無論腰痠膝痛，總能得到適切治療，更「放心交個仔畀佢」。

鍾瀚霖子承母業，笑稱「坐緊BB車」已接觸羽毛球，中四輟學轉為全職運動員，19歲遭遇重創——左腳脛骨骨裂：「當時剛剛升上成人組，急着證明自己，瘋狂訓練。結果連續半年『連環傷』，傷完左腳到右腳，某次照完MRI（磁力共振），發現骨裂……」

Yonny拿着報告，除了無奈，還是無奈，皆因接下來8個月，他不能打球、跑步、踩單車，或進行任何劇烈運動，只能接受各種治療，但依然久治不癒，後期便頻頻拜訪Andy，透過針灸及各種電療儀器，促進骨頭癒合。但這段「悠長假期」，改變了他的心態：「正如李靜（乒乓球教練）說：『波就一場場打，飯就一啖啖食。』成績不能一下子迫出來，想通了，反而更享受打球。」

時間來到去年中，體院解封後（體院曾因疫情3度「封院」），Yonny重拾球拍，因未能適應節奏，弄傷右腳阿基里斯腱，傷勢持續反覆發作。「照完MRI，說是勞損，要慢慢等。但『郭生』（郭志堅）認為，久傷令跟踺黏連收縮，反而應該多些跳動，跳鬆它，再配合針灸、衝擊波治療。」阿基里斯腱受傷，可謂運動員惡夢，Yonny也非常緊張：「羽毛球講求平衡，要兩邊飛，但有陣子真的不敢大力踩。幸好經過治療已經痊愈，加上減了磅，可以放膽衝。」

香港羽毛球隊9月出戰全運，在主力伍家朗、鄧俊文和謝影雪缺陣，及需要隔離21日的情況下，Yonny表現不俗，更闖進男雙和混雙16強。他認為，隨行治療師的角色非常關鍵：「除了處理媽咪那種突發傷患，治療師還會指導我們熱身、放鬆，怎樣加強某部分肌肉……好重要。」他又期望體院增加相關人手：「人手當然愈多愈好。單計羽毛球隊已有接近40人，多些治療師，定能恢復更快，也能發揮更好。」

Andy發功.關仲賢重享單車樂

關仲賢（Joey）在2017年5月與好友，進行歷時584天、約3萬公里的單車環遊世界旅程，回港後經MRI證實椎間盤突出。在郭志堅（Andy）利用儀器治療，配合家中進行的一連串伸展運動後，Joey目前已無大礙，可以重拾單車的樂趣。

「很記得痛至床亦下不了，連去廁所時腳也發不了力，彎不到腰，這種是神經線上的痛，與一般割損或撞傷不同。」回想起發病一刻，Joey依然記憶猶新，更坦言當時相當害怕，幸好透過物理治療，才得以避免開刀，她形容每次離開時都會有明顯進步，目前已康復至8、9成。

Andy強調，這次除了用干擾波、超聲波等儀器幫助Joey外，手法治療亦是重點，當中神經動力學中的slump stretching運動療法更屬關鍵。由看似簡單的「表面」拉筋方法去修復「深層骨架中」的脊椎椎間盤和神經問題，充滿難度，幸好這是澳洲Adelaide大學，經過長年累月研究得出的醫學技術。首先要清楚分辨出椎間盤凸出問題，屬急性凸出還是舊患的黏連結痂，中央性或外側性凸出等。「全面的治療是回家後，一定要進行伸展運動，在我這裏治療後有進步，回家再做至少讓它不會變差。」Andy補充謂。

Joey表示受傷後剛開始，一星期能來兩至三次，惟隨後因時間關係，以及傷勢逐漸好轉，自己主要聽從Andy的指示，每天早晚在家中自律地運動。經歷今次傷患，Joey提醒自己要保持運動習慣：「腰對人太重要，但無可奈何這種傷患不能斷尾，只能夠小心點，所以平常一定要保持做運動，以及注意姿勢，因為隨時有復發可能，現在可以自由活動已十分感恩。」