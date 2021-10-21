李卓耀贏「內訌戰」闖丹麥羽賽8強

丹麥羽毛球公開賽上演「香港內訌」戰，李卓耀在男單16強與奧運代表伍家朗碰頭，結果儘管李卓耀世界排名較低而往績上「未贏過」，但憑着出色發揮以局數2比1擊敗家朗，打入8強。另外鄧俊文及謝影雪同樣過關殺敵，躋身混雙半準決賽。

世界排名17的李卓耀自2013年至本仗前，曾在正式賽4次全敗於伍家朗（世界第9 )，不過這位2019年香港公開賽男單冠軍，於今仗甫開賽便迅速入局，戰意強橫，一路取得上風「Lead住家朗」並以21比16先拿首局。剛簽下馬來西亞新球衣贊助合約的家朗狀態其後一度回勇，第二局打至12平手後，打出一個8比1的攻勢，領先至20比13，最終以21比18扳回。然而家朗的穩定性欠佳，李卓耀其後取得決勝局主導權，由頭帶到尾之下，於10比8後連奪11分，奠定勝局，個人首次擊敗伍家朗。

事實上，李卓耀今屆賽事表現出色，周三首仗遇到勁敵、面對本月為印尼捧走湯姆斯盃冠軍的胡斯達維圖，但李卓耀在關鍵時刻沉着應戰，首局打至「刁時」，最終仍以22比20及次局21比15贏波。

李卓耀晉級8強後，將與中國的陸光祖或中華台北好手周天成交鋒，爭奪4強席位。

另邊廂，香港混雙拍檔鄧俊文及謝影雪則以21比17、19比21及21比11擊敗印度的艾俊及卡皮拉，下仗將火拼東京奧運金牌組合、中國王懿律及黃東萍，定有一番惡鬥。