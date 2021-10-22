熱刺輕敵玩出禍　歐協聯輸波瀕出局

周五(22日)凌晨歐協聯賽事，英超勁旅熱刺作客維迪斯「衰輕敵」，領隊紐奴派出全後備陣容出戰，結果冇腳好波下以0比1輸波，依家喺G組3戰1勝2負只排第3位面臨出局。賽後多位名宿都怒插熱刺嘅後備兵唔夠班，但紐奴就話仍然有信心可以扭轉命運出線。

熱刺上場聯賽擊敗紐卡素，包括哈利卡尼同孫興民在內嘅正選11人今場全部避戰，雖然正選陣容仍然有大量國腳，但迪利阿里、盧施素、貝雲積同哈利雲克斯等踢落完全唔掂，全場只有1次中龍射門，最終更喺78分鐘失守，被主隊嘅麥斯維迪禁區外「窩利」射爆。

熱刺名宿荷度賽後表示：「呢班球員證明自己點解係後備。」前英格蘭國腳瑟頓亦開炮：「今場係呢啲後備展現態度嘅機會，但係佢哋完全唔夠班，做唔到正選係有佢嘅原因。」英格蘭球星迪利阿里今場表現再受批評，唔少球迷認為摩連奴同紐奴接連放棄佢，佢嘅離隊係事在必行。

紐奴賽後表示：「我今場決定出呢班球員，再由U23球員做後備，歐協聯係畀呢班努力球員上陣嘅機會。關於出線問題，我哋會喺主場對維迪斯同雷恩，熱刺有能力解決問題拎到出線。」同日雷恩作客2比1擊敗梅拿，3戰得7分排G組榜首，維迪斯有6分排第2位。