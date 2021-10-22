曼聯新定律　雙紅會最後10分鐘決勝負？

曼聯上場歐聯踢到81分鐘，憑C朗頂入以3比2反勝阿特蘭大，夠晒戲劇性。翻查紀錄，紅魔鬼今季各項賽事，已經有7次喺80分鐘之後，先至分出勝負，星期日(24日)晚英超「雙紅會」曼聯主場對利物浦，隨時又歷史重演。

曼聯喺8月尾英超作客狼隊，格連活特喺80分鐘，射全場唯一入球，以1比0擊敗狼隊。

第1輪歐聯分組賽，輪到曼聯被對手絕殺，踢到補時因為連格致命回傳，1比2不敵年青人。

不過，連格之後喺英超將功補過，89分鐘射入世界波，協助曼聯以2比1擊敗韋斯咸。

好景不常，曼聯主場對阿士東維拉一役，踢到88分鐘失守，主場輸0比1。

至於上輪英超，曼聯作客對李斯特城，踢到82分鐘一度由拉舒福特射入扳至2比2，但之後連失2球，輸2比4。

加上近第2輪歐聯，曼聯都係靠C朗補時入波，分別以2比1絕殺維拉利爾，3比2反勝阿特蘭大。因此，預料星期日(24日)晚曼聯對利物浦，最後10分鐘將會成為決勝負最關鍵時刻。