香港隊　U23撼柬國爭3分　張峰命球員勿心急

香港23歲以下代表隊周六（23日）香港時間中午12時，假日本J-Village訓練基地對陣柬埔寨，爭取出線「U23亞洲盃」決賽周。主教練張健峰和球員畢頓皆強調，對手是一支行軍迅速的球隊，絕對不容忽視，但港隊會打出風格，務求首戰全取3分！

香港隊U23在今屆外圍賽被編入K組，先後要與柬埔寨和東道主日本爭出線。港隊周四（21日）凌晨才到達位於福島的比賽集宿場地，主教練張健峰表示，經過兩天時間，球隊開始適應當地較寒冷的天氣。19歲守將梁𧙗維由葡萄牙飛赴日本，會合球隊並參與今次賽事，「張峰」謂需時與其解釋球隊打法和防守概念，目前訓練的效果尚算良好。

首仗對柬埔寨，張健峰指對手近年在大隊主帥本田圭佑熏陶下，其青年梯隊踢法亦逐步建立和進步：「對手特質係速度、頻率高，亦都會喺前線做壓迫，我好期待己隊可以發揮應有水平，從而戰勝對手。」不過「張峰」補充，球隊首戰傾向不會太進取，若貿然搶攻或打亂部署，會嘗試在頭10分鐘試探對手，再實行下一步對策。他又透露，雖然賽前官方訓練因天雨關係而移師訓練場進行，但無損球隊準備比賽；另外除袁世傑肌肉疲勞外，所有球員狀態良好，皆為今戰準備就緒。

自申領特區護照後首度入選香港隊的畢頓則感歎，對有機會第一次披上港隊波衫感極之期待：「如果有得落場會係重大榮譽！我喺香港土生土長，經過長時間等待後，我終於可以穿上港隊戰衣，我一定會盡全力為香港奮戰！」對於首戰對手，這名22歲翼鋒坦言認知不多，但觀察到他們在早前參與的賽事表現不俗，將預期柬埔寨是一支快速和勤奮的球隊，對港隊來說絕對不易應付。