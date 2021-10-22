【港講J.LEAGUE】「歐冲」未披甲先爭盃

第29屆日職聯賽盃（下稱日聯盃），在本月30日(六)將會決出盟主誰屬，冠軍由首度亮相賽事決賽的名古屋鯨魚，火併2017年冠軍大阪櫻花。但原來日聯盃並不僅於綠茵場上的競技，還包括一項與贊助商宣傳產品的另類「盃賽」。

這項作為日聯盃「Levain Cup」延伸項目的競賽，官方定名為「Another Levain Cup」，而這款既有話題性亦能宣傳贊助商產品的活動之所以舉辦，還得由日聯盃的歷史說起。自1992年賽事首辦，日本著名的山崎麵包就以其旗下「山崎Nabisco」冠名贊助日聯盃，至2016年因技術及商標使用協議期滿，「山崎Nabisco」易名「山崎餅乾」（YBC），賽事冠名贊助也轉為餅乾品牌「Levain」。

「Another Levain Cup」就是宣傳餅乾的一項企劃，J1至J3球隊合共50支球隊各自設計包含「Levain Prime」餅乾為食材的食譜，然後由公眾投票選出五強，最後由著名的料理研究家Ryuji試食評定排名。雖然這項比賽玩味性質高，但各隊的球員代表都樂於花心思，透過餅乾與各種食材、佐料配合，造成各式的鹹、甜點，在餅乾上鋪上醬料或其他食材成為特式小食是不少球隊採用的方式，也有球隊提交的作品是令餅乾「面目全非」地呈現，比如造成三文治、蛋卷、炸物的餡料，可謂別具創意。

長崎成功丸在今年繼續以創意、設計菜式的能力在「Another Levain Cup」勝出、成就三連冠，該隊老將玉田圭司在2019年將「Levain Prime」餅乾配合水果、忌廉作餡料製成三文治，去年則與3名外援合力設計以巴西風醬料配餅乾的食譜，從而令長崎成功丸連贏兩屆。到今屆江川湧清與毎熊晟矢就創出將碎餅乾包著加入了免治牛肉的馬鈴薯、炸成薯球的美味小食，從而得到Ryuji青睞。

至於有煮食根底的香港球員歐陽耀冲就代表Y.S.C.C.橫濱參賽，其食譜概念蛻變自北京填鴨，保留醬料、青蔥、青瓜的元素，僅將鴨肉換成雞肉，並配搭餅乾食用，不過，這道菜式在50個參賽作品中僅排名49。球迷如果有興趣跟歐陽耀冲學習如何製作這款菜色，可以到以下網址，觀看影片跟著歐冲學習製作過程：

踢入球賽決賽的兩隊，名古屋鯨魚在這項美食競賽就排名第9，大阪櫻花則排第26，似乎兩隊還是適合在球場一較高下。球迷如有興趣，可以登入以下網址瀏覽更多有關「Another Levain Cup」的資訊：

今屆日聯盃決賽將於10月30日(星期六)12時5分展開(香港時間)，到時J.LEAGUE官方 YouTube頻道【J.LEAGUE International】將會有粵語旁述直播，J.LEAGUE球迷萬勿錯過。