港超聯　揭幕戰旺角場爆「雙藍會」

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）正式開鑼！首戰即有上季聯賽煞科戰「翻版」上演，傑志於主場旺角大球場硬撼東方龍獅。上季「藍鳥」以2比0擊敗東方封王，適逢兩軍近態火熱，今場交鋒且看客軍能否反客為主，兼報去季一敗之仇！（on.cc東網周六下午4時30分直播）

聯賽衞冕之師傑志，近4戰保持不敗兼錄得3連勝。對於今仗面對死敵東方龍獅，暫代主教練金東進（Kim）坦言是他首項「重要任務」：「我喺傑志做球員或助教時，都知道呢場波有幾重要，依家我成為主帥，當然會更期待。」

早前「菁英盃」賽事的主力陳晉一、趙聡悟、潘沛軒，因隨港隊比賽而缺陣，Kim謂過去一周球隊按現有人腳部署，有信心將影響減到最低。另外，雖然剛獲特區護照的蘇沙和杜馬思，已可註冊成本地球員，但前者仍需一定時間養傷，預料短期內不會上陣；後者則本以外援註冊，適當時候亦會派其上場。

中場查理史葛上仗後備落場即交出兩記助攻，他稱今季在「藍鳥」踢的位置比上季前，讓他更易參與進攻。Charlie還展望聯賽開始後，將有更多機會表現自己：「當我落場時會盡力貢獻畀球隊，之前菁英盃年輕球員相對多落場機會，我絕對理解，但隨住我嘅狀態逐步提升，你哋將會見到真正的查理史葛。」

東方龍獅開季至今於「菁英盃」未嘗一敗，主教練盧比度坦言屬意料之外，指對提升球員信心有很大幫助。聯賽揭幕戰即將硬撼傑志，主教練盧比度相信比賽會十分刺激，期望當日旺角大球場能高掛紅旗：「我哋兩隊都好優秀，希望所有球迷都入場好好享受，球隊一定會竭盡全力爭勝，令依支上季聯賽冠軍唔易踢。」

雖然伍家揚、亞歷斯祖及朱偉鈞因隨港隊出賽需要缺陣，而李嘉耀亦因傷休息一個月；惟前鋒費蘭度上仗已傷愈復出，至於另一新援巴杜姆，預計亦能在下仗趕及上陣。

門將葉鴻輝上仗於球季首次上陣，他指自己始終整整一個月未有比賽，正慢慢重拾比賽感覺。上季「煞科戰」東方不敵傑志失落聯賽冠軍，「阿輝」認為比賽「逐場計」，球隊心理不會因此受影響：「上季季尾同今年，個轉變都好大，當然會有信心去贏，但好多野要睇臨場發揮。」他續指對方除了射手丹恩奴域外，其餘球員亦具備一定能力，提醒隊友不要忽視。