奧巴美揚腳風順　阿仙奴做東玩大佢

周六(23日)凌晨英超獨腳戲，阿仙奴主場硬撼阿士東維拉。雖然阿仙奴隊長奧巴美揚腳風轉順，但防守同集中力唔夠陋習未改，維拉入得又失得，近年對賽亦食住「兵工廠」，唔怕鬥攻實多波入，2.5球嘅入球大更值博。(Now 621周六凌晨3時直播)

頭3輪聯賽輸晒嘅阿仙奴，之後5仗聯賽取得3勝2和，成功從谷底反彈，隊長奧巴美揚更擺脫季初低迷，呢5仗聯賽有3球進帳，與伊美路維、尼高拉斯比比等愈來愈夾。不過在防中格列沙加養傷下，湯馬士柏迪要瞻前顧後難免吃力，上輪迎戰水晶宮領先1球下，就係佢同森比盧干加先後犯錯，畀對手成功打反擊導致兩個失波，明顯集中力唔夠，最終靠拿卡錫迪末段入波先逼和2比2，防守表現時好時壞。

阿士東維拉入得又失得

另一邊廂，維拉近兩仗聯賽全敗，其中上仗領先2球之下，竟然喺最後10分鐘連失3粒，喺主場以2比3反輸畀狼隊，猶如不設防。查實維拉今季入得又失得，開咧後8仗聯賽，入12球卻失12球，單計近5仗聯賽亦有4次開3球或以上。何況維拉近3次出戰阿仙奴贏晒，心理佔優下唔怕搶攻，隨時合演入球騷，捧2.5球嘅大盤最穩陣。